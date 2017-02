Barcelona maakt slechtst mogelijke scenario voor Aleix Vidal bekend

Het seizoen van Aleix Vidal is voorbij, zo maakt Barcelona zaterdagavond via de officiële kanalen bekend. De rechterverdediger van de Catalanen ontkomt niet een medische ingreep aan zijn enkel en zal ongeveer vijf maanden aan de kant staan.

Vidal raakte zaterdag in de slotfase van het uitduel met Alavés geblesseerd. De rechtsback van de Catalanen werd getorpedeerd door Theo Hernández en kermde van de pijn. Vidal moest per brancard worden weggedragen en werd naar het ziekenhuis in Vitória gebracht. Nader onderzoek wees de ernst van de blessure uit.

Vidal zal de nacht in Vitória doorbrengen en zondag naar Barcelona terugkeren. De blessure is een hard gelag voor de rechtsback, die de voorbije weken het vertrouwen van Luis Enrique voor zich had gewonnen. Saillant: in de bekerfinale tegen Alavés zal de oefenmeester op rechts moeten improviseren. Sergi Roberto is geschorst voor de eindstrijd en Vidal zal dan nog aan de kant staan.