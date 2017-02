Willem II boekt verrassende en belangrijke overwinning bij Vitesse

Willem II heeft zaterdagavond zeer goede zaken gedaan in de kelder van de Eredivisie. De Tilburgers stonden op bezoek bij Vitesse nagenoeg de gehele wedstrijd met de rug tegen de muur, maar verweerden zich kranig en gingen in de slotfase uiteindelijk zelfs nog met de overwinning aan de haal: 0-2. Willem II stijgt naar een elfde plaats en heeft nu een voorsprong van zeven punten op nummer zestien Excelsior. Vitesse blijft zesde, maar kan nog worden achterhaald door onder meer AZ.

Vitesse kwam met drie overwinningen uit vier competitiewedstrijden uitstekend uit de winterstop en het team van Henk Fraser was als verwacht de bovenliggende partij in de eerste helft. Toch maakte het geen grootste indruk. Vitesse hanteerde een te laag tempo om de hechte defensie van Willem II uit elkaar te spelen en had een afstandsschot van Adnane Tighadouini nodig om Kostas Lamprou na een half uur voor de eerste keer te verontrusten. De poging van de spelmaker spatte echter uiteen op de lat.

Dat Willem II nauwelijks kansen weggaf voor rust, mocht overigens geen verrassing heten. De ploeg incasseerde dit seizoen in 21 duels slechts 26 treffers en daarmee hoefde alleen de voltallige top zes minder vaak te vissen. Toch kwam het elftal van Erwin van de Looi vijf minuten voor de pauze goed weg toen een kolderieke scrimmage voor het doel Vitesse ternauwernood geen doelpunt opleverde.

Kort na de onderbreking leek Lewis Baker de thuisploeg eindelijk op voorsprong te brengen, maar zijn schot werd van de lijn gehaald door Darryl Lachman. De Tricolores kwamen er in aanvallend opzicht nauwelijks aan de pas, maar bleven mede door goed keeperswerk van Lamprou knap op de been. De doelman redde knap op een poging van Ricky van Wolfswinkel en had niet veel later het geluk dat Nathan rakelings naast schoot. Willem II frustreerde Vitesse gaandeweg het duel en zou er in de slotfase zelfs nog met de winst vandoor gaan. Dico Koppers tekende zes minuten voor tijd voor de 0-1 met een geplaatste bal, waarna Obbi Oularé in de blessuretijd uit een counter de marge verdubbelde.