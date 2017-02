AS Monaco blijft vriend en vijand verbazen en komt op 107 doelpunten

AS Monaco gaat dit seizoen een ongekend hoog aantal doelpunten halen. Het team van trainer Leonardo Jardim was zaterdagavond in eigen huis veel te sterk voor FC Metz: 5-0. De teller van de koploper van de Ligue 1 staat dit seizoen inmiddels op 107 treffers, alle competities meegerekend.

Na tien minuten was het duel eigenlijk al gelopen. Kylian Mbappé opende de score, waarna Radamel Falcao twee minuten later de voordelige marge verdubbelde. Mbappé maakte na twintig minuten spelen zijn tweede van de avond en zette vijf minuten na rust de 4-0 op het scorebord. Het team van Jardim maakte deze voetbaljaargang in liefst twaalf wedstrijden vier doelpunten of meer.

Falcao nam in de 55e minuut de 5-0 voor zijn rekening en dat was tevens de eindstand. Door de zege is Monaco weer alleen koploper, met drie punten meer dan Paris Saint-Germain. OGC Nice kan zondag op gelijke hoogte met de Parijzenaars komen, als het duel met Stade Rennes in winst wordt omgezet.