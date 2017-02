ADO Den Haag nieuwe hekkensluiter na rampzalige avond in Deventer

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Het elftal van Hans de Koning won voor eigen publiek met 3-1 van ADO Den Haag, dat de rode lantaarn door de nederlaag overneemt van de Deventenaren. ADO heeft nu vijftien van zijn laatste achttien wedstrijden in de Eredivisie verloren.

Alfons Groenendijk werd deze week aangesteld als opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic, maar het gewenste schokeffect bleef voor ADO uit. De Hagenaren kwamen nauwelijks in de buurt van het doel van Go Ahead en zochten de kleedkamer uiteindelijk op met een achterstand. Jarchinio Antonia ontsnapte op slag van rust aan de rechterkant en stelde vervolgens Sam Hendriks in staat om te scoren: 1-0.

De voorsprong was verdiend te noemen. Go Ahead maakte zeker geen grootse indruk, maar de thuisploeg stak veel energie in de wedstrijd en creëerde ook de beste kansen. ADO kwam vlak na de pauze goed weg toen Ludcinio Marengo naliet om gestuntel van doelman Ernestas Setkus af te straffen, maar moest op het uur alsnog de 0-2 incasseren. Tom Beugelsdijk ging op kinderlijke wijze in de fout en verschafte Hendriks daarmee vrije doortocht naar het doel van Setkus. De spits bleef ijzig kalm en verdubbelde de marge met een simpele schuiver.

Groenendijk speelde voorts zijn laatste troef uit door Nasser El Khayati binnen de lijnen te brengen voor Randy Wolters, maar de plannen van de oefenmeester konden vrijwel direct de ijskast in. De toch al weinig zekere Setkus haalde de doorgebroken Hendriks neer, waarna de sluitpost kon inrukken met een rode kaart. Doordat ADO al drie keer had gewisseld, verdedigde veldspeler Dion Malone in het laatste kwartier het doel van de bezoekers en de rechtsback had in blessuretijd geen antwoord op een poging van Marcel Ritzmaier. El Khayati had vlak daarvoor vanaf elf meter nog wel voor de aansluitingstreffer gezorgd, maar verder dan dat kwam ADO niet meer.