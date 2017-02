Lovende Mourinho: ‘Hij moet gevoel hebben dat ik hem in de gaten houd’

Anthony Martial verscheen zaterdag voor het eerst sinds 15 januari weer eens aan de aftrap in een competitiewedstrijd van Manchester United. De Franse aanvaller scoorde tegen Watford na een uur spelen en had daarmee een productief aandeel in de 2-0 zege van the Red Devils. Manager José Mourinho is te spreken over de recente trainingsarbeid van Martial.

"Ik ben blij met het werk van Anthony de laatste twee weken. Hij toonde zich geconcentreerder en meer vastberaden op de training dan eerder. Dat is waarom ik hem beloonde met een basisplaats", vertelt de Portugese oefenmeester aan MUTV. De basisplaats van Martial ging ten koste van Marcus Rashford, die vorige week in het duel bij Leicester City (0-3 winst) nog startte, maar tegen Watford genoegen moest nemen met een invalbeurt.

"De Anthony Martial die ik wil zien, is de Martial die ik de laatste twee weken heb gezien op de training", vervolgt Mourinho. "Als hij traint zoals hij dat de laatste twee weken gedaan heeft, dan presteert hij zoals vandaag, of zelfs beter. Ik denk echter dat hij nog steeds wat zelfvertrouwen mist. Ik moedigde hem tijdens de wedstrijd aan om zijn directe tegenstander op te zoeken. Anthony moet het gevoel hebben dat ik hem in de gaten houd en dat ik me bewust ben van zijn trainingsarbeid. Dat is waarom ik hem een kans gaf vandaag en hij speelde een goede wedstrijd."