Liverpool verslaat Tottenham en boekt eerste competitiezege van 2017

Liverpool heeft zaterdagavond de eerste competitiezege sinds 31 december 2016 geboekt. Het team van Jürgen Klopp zegevierde in eigen huis over Tottenham Hotspur, dat een zeer povere indruk maakte. Sadio Mané zorgde met twee treffers voor het klassenverschil op Anfield: 2-0. Tottenham zet door de nederlaag waarschijnlijk een stap terug in de strijd om de landstitel, al komt koploper Chelsea zondag pas in actie. Het verschil tussen beide teams bedraagt negen punten.

Liverpool ging met een zeer verdiende voorsprong van de 2-0 de rust in. Tottenham speelde waarschijnlijk de slechtste eerste helft van het seizoen. In 138 seconden tijd, tussen de zestiende en achttiende minuut, kreeg het team van Mauricio Pochettino twee tegengoals om de oren. Na een heerlijke pass van Georginio Wijnaldum kon Mané op Hugo Lloris afgaan en koeltjes voor de 1-0 zorgen.

Het scorebord op Anfield kwam snel voor een tweede keer in beweging. Adam Lallana en James Milner kregen de bal niet langs Lloris, die echter niet kon voorkomen dat Mané zijn tweede van de avond maakte. Liverpool wilde meer en had pech dat Lloris luttele minuten later niet wilde meewerken aan een hattrick voor Mané. Tottenham kwam zelf niet verder dan een inzet van Heung-Min Son op de benen van Simon Mignolet, die in het restant van het eerste bedrijf totaal niet op de proef werd gesteld.

De fans van Tottenham hoopten dat hun team na rust beter voor de dag zou komen, maar niets was minder waar. De Londenaren lieten niets zien en vormden totaal geen bedreiging voor Mignolet, die zodoende alleen voor rust één keer in actie hoefde te komen. Liverpool nam tegelijkertijd genoegen met de stand van zaken. Een kopbal van Joel Matip was het enige wapenfeit na rust. Vincent Janssen nam negen minuten voor tijd de plaats van Son in, maar ook hij slaagde er niet in om voor minimaal een aansluitingstreffer te zorgen. Het is voor the Spurs pas de derde competitienederlaag van het seizoen.