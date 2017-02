Mourinho voorspelt titel voor ‘defensief’ Chelsea: ‘Ze laten het niet glippen’

José Mourinho verwacht dat Chelsea ervandoor gaat met de landstitel in Engeland. De koploper van de Premier League heeft een voorsprong van negen punten op belagers Tottenham Hotspur en Arsenal, terwijl the Blues zondag nog in actie moeten komen bij Burnley.

"Chelsea is defensief een zeer sterke ploeg", vertelt Mourinho zaterdagmiddag na de 2-0 zege van Manchester United op Watford. "Een verdedigend team dat scoort via counters en standaardsituaties, pakt in mijn optiek de landstitel. Ik denk niet dat ze het laten glippen, maar voetbal blijft voetbal." De oefenmeester is verder te spreken over het optreden van zijn ploeg tegen Watford. Manchester United speelde een zorgeloze wedstrijd en won dankzij doelpunten van Juan Mata en Anthony Martial. Voor de zestiende keer op rij bleven the Red Devils ongeslagen in competitieverband.

"We moesten wel winnen. Het is prachtig om zestien wedstrijden op rij ongeslagen te blijven, maar zonder twee of drie remises op Old Trafford was het perfect geweest", geeft Mourinho aan. "Dit was een moeilijke wedstrijd en een zeer belangrijke overwinning voor ons. We zijn geen team dat vaak scoort, dus het is belangrijk om een clean sheet te houden. Ik ben heel blij met het optreden van de ploeg. In de tien à vijftien minuten voor het eerste doelpunt speelden we briljant. Het doelpunt moest wel komen."