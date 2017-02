Barcelona wacht onderzoek van ‘horrorblessure’ af: ‘Het is verschrikkelijk’

Barcelona zit met de ogenschijnlijk zware enkelblessure van Aleix Vidal in de maag. De rechtsback kreeg vijf minuten voor het einde van het uitduel met Alavés (0-6 winst) een flinke charge van Theo Hernández op zijn enkel te verwerken. De verdediger kreeg niet eens geel voor de charge, noch floot de dienstdoende scheidsrechter in Mendizorroza voor een overtreding.

Vidal moest per brancard van het veld gedragen worden, met forse pijn aan zijn enkel. De verdediger wordt momenteel onderzocht in een ziekenhuis in Vitória. "Ik baal heel erg van de blessure van Aleix. Het is verschrikkelijk", zo erkende Luis Enrique na afloop. "Ik baal vooral van de manier waarop het is gebeurd nen wat het voor Aleix betekent. Ik weet niet hoe lang hij aan de kant zal staan. Het is ogenschijnlijk geen lichte blessure, maar we wachten de resultaten van het onderzoek af. Het ziet er in ieder geval niet goed uit."

Hernández baalde van het moment waaraan Vidal mogelijk een enkelbreuk heeft overgehouden. Dat zou voor de verdediger van de Catalanen het einde van het seizoen betekenen. "Ik ging voor de bal", zo verzekerde de van Atlético Madrid gehuurde linksback. "Hij haalde zijn been niet van de grond en ik raakte hem vol. Ik vind het heel erg."