Barcelona neemt royaal wraak op bekerfinalist Alavés

Barcelona heeft zaterdag de koppositie van LaLiga opgeëist. De ploeg van Luis Enrique stuurde Alavés, in mei de tegenstander in de finale van de Copa del Rey, in de tweede helft van het kastje naar de muur: 0-6. Luis Suárez maakte twee doelpunten; Neymar, Lionel Messi, Ivan Rakitic en een eigen doelpunt van Alexis vormden de rest van de productie. Toch eindigde de wedstrijd in mineur, want Aleix Vidal leek een ernstige enkelblessure op te lopen. Barcelona kan later op de zaterdag worden ingehaald door Real Madrid, dat nog drie duels tegoed heeft.

In september shockeerde Alavés de buitenwacht nog met een 1-2 overwinning in Camp Nou. Ook in eigen huis hadden de Basken aanvankelijk een goed strijdplan, ondanks de uiteindelijke monsternederlaag. In de eerst 36 minuten hield Alavés de regerend landskampioen nog in bedwang. Daarna was er echter geen houden meer aan. Suárez opende het bal met een intikker na een scherpe voorzet van Vidal. Via Neymar werd de ruststand 0-2: de Braziliaan profiteerde van weifelend optreden van keeper Fernando Pacheco en rondde af in een leeg doel. Pacheco bokste de bal tegen Suárez, die dankzij zijn ongekende reactievermogen direct een assist leverde door de bal naar Neymar te koppen.

Na een klein uur gooide Messi de wedstrijd definitief op slot. De aanvaller veroverde de bal van de treuzelende Carlos Vigaray, stormde af op het vijandelijke doel en tekende aan voor de 0-3. De gifbeker van Alavés moest helemaal leeg, want Alexis werkte de bal onder druk van Messi onbedoeld achter zijn eigen keeper. Ivan Rakitic maakte er even later 0-4 van. De Kroaat werd in het zestienmetergebied bediend door een hakje van Suárez en zijn uithaal was doelman Pacheco te machtig.

De 0-6 was een historisch doelpunt, want Barcelona werd de eerste uitploeg ooit die zes doelpunten maakte in het Estadio de Mendizorroza. Neymar probeerde de bal langs Pacheco te schuiven, maar zijn redding bracht het leer voor de voeten van Suárez. De ex-Ajacied volleerde vervolgens feilloos raak. Een grote smet op de overwinning was de aftocht van Vidal. De rechtsback kwam enkele minuten voor tijd ongelukkig terecht na een sliding en liep een enkelblessure op. Vidal moest per brancard worden afgevoerd.