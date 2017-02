‘De scheidsrechter bood zijn excuses aan en zei dat het hands was van Arsenal’

Arsenal won zaterdagmiddag met 2-0 van Hull City, maar the Gunners mochten na een half uur spelen niet klagen. Alexis Sánchez tekende met zijn hand voor de openingstreffer, waarna de Londenaren het tot de blessuretijd moeilijk hadden met de degradatiekandidaat. Mark Clattenburg zag die onreglementaire treffer in eerste instantie over het hoofd.

“De scheidsrechter bood na de rust zijn excuses aan en zei dat het hands was”, reageerde Hull-verdediger Andrew Robertson na de wedstrijd voor de camera’s van Sky Sports. “Hij realiseerde zich natuurlijk dat hij fout zat. Het moet moeilijk voor hem zijn, maar dit soort beslissingen gaan vaak de andere kant op als je naar zo’n groot stadion komt. De scheids zei dat hij niet floot omdat hij het niet honderd procent zeker wist. Er zijn niet veel scheidsrechters die dat toe durven te geven, dus het is goed dat hij dat wel doet, al verandert dat niets aan de situatie natuurlijk.”

Arsène Wenger was na afloop vooral blij met de drie punten: “Misschien hadden we daar inderdaad mazzel. Sorry, maar ik kan daar niets aan doen. Wij hebben veerkracht getoond en waren gefocust. Het was niet eenvoudig tegen een goed team. Er hing een gespannen sfeer en als speler moet je daarmee omgaan. Het is onze taak om daar niet te veel mee bezig te zijn en ons te richten op wat we moeten doen, presteren op het veld.”