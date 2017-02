‘Waarom moet Depay eerst scoren om een bepaald kledingstuk te dragen?’

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum besloten PSV trouw te blijven in de zomer van 2014, omdat de sterspelers kampioen wilden worden in de Eredivisie. Dat doel werd bereikt, waarna Depay transfereerde naar Manchester United en Wijnaldum met Newcastle United koos voor de weg der geleidelijkheid. Wijnaldum slaagde in Engeland en speelt inmiddels wekelijks bij Liverpool, terwijl Depay vorige maand vertrok naar Olympique Lyon.

Wijnaldum houdt de ontwikkeling van zijn voormalige ploeggenoot nog altijd in de gaten. "Ja, zijn stap naar Olympique Lyon is interessant", beaamt de middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens Wijnaldum werkt Depay 'ongelooflijk hard' en heeft de vleugelaanvaller alles in zich om de top te bereiken. De kritiek op zijn spel in Manchester begreep Wijnaldum desondanks wel. "Met zijn mogelijkheden moet hij er meer uithalen. Maar de kritiek op wat hij naast het voetballen doet of deed, daar snap ik niets van.''

De Rotterdammer is het oneens met het idee dat spelers eerst op het veld moeten presteren, voordat ze buiten het veld mogen opvallen. "Waarom moet hij eerst doelpunten maken om een bepaald kledingstuk te kunnen dragen? Zo zie ik het niet. Ik weet wel dat spelers bij Oranje niet snel meer met iets aparts bij Huis ter Duin zullen aankomen, na alle ophef over de hoed van Memphis. En eigenlijk is dat jammer.''