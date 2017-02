Overmars: ‘Dat wordt snel duidelijk, we zijn bereid marktconform te betalen’

Lasse Schöne begon dit seizoen op de bank bij Ajax, maar de routinier is de laatste maanden als controlerende middenvelder uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van Peter Bosz. Aangezien de Deen beschikt over een aflopend contract, is er dus werk aan de winkel voor directeur voetbalzaken Marc Overmars. Hij heeft echter alle vertrouwen in een langere samenwerking.

“Het staat er heel goed mee. Natuurlijk hebben we uitgesproken dat we Schöne willen behouden, daar zal binnenkort duidelijkheid over komen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. Overmars is niet bang dat de Amsterdammers niet aan de financiële eisen van de middenvelder kunnen voldoen.

“Het salarisplafond daar wordt altijd van gezegd van: 'We betalen dit en niet meer', er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. We zijn echt wel bereid om marktconform te betalen”, sluit de bestuurder af.