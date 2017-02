Sánchez leidt met nieuwe ‘Hand van God’ zege in

Arsenal is er zaterdagmiddag na twee nederlagen op in de Premier League rij weer eens in geslaagd om de volle drie punten te pakken. The Gunners waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Hull City en mochten niet klagen dat de openingstreffer goedgekeurd werd. Alexis Sánchez werkte de bal na ruim een half uur spelen namelijk met de hand over de lijn. De Chileen verdubbelde vlak voor tijd vanaf de penaltystip de voorsprong, waardoor Arsenal over Manchester City heen wipt naar de derde plaats.

Dat was overigens niet de eerste mogelijkheid die Sánchez tegen the Tigers kreeg: na een kwartier spelen miste de sterspeler een enorme kans. De aanvaller mocht van dichtbij uithalen en stuurde de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Hull weerde zich vervolgens kranig en liet duidelijk blijken dat het niet naar het Emirates Stadium was gekomen om afgeslacht te worden. Na ruim een half uur was Arsenal dan toch de gelukkigste, toen de tegenstander de bal na een schot van Kieran Gibbs niet weg kreeg.

Sánchez profiteerde uiteindelijk en werkte de openingstreffer over de lijn. In het tweede bedrijf slaagde de thuisploeg er wederom niet in om zijn wil op te leggen aan de bezoekers en bleef Hull bij vlagen gevaarlijk. Petr Cech moest handelend optreden na een volley van Oumar Niasse, terwijl Kieran Gibbs niet mocht klagen dat hij met nog 35 minuten te gaan wegkwam met slechts een gele kaart. De degradatiekandidaat kwam echter niet meer tot scoren en moest in de slotfase nog een treffer toestaan. Sam Clucas maakte hands in het strafschopgebied en kon gaan douchen, waarna Sánchez het buitenkansje verzilverde.