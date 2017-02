Zaterdag, 11 Februari 2017

Mourinho weet lucht met toptalent niet te klaren

Iñaki Williams is vereerd dat hij in verband wordt gebracht met een transfer naar Liverpool. De aanvaller van Athletic Club vind zichzelf ‘erg gelukkig’ dat hij aan zo’n grote club gelinkt wordt. (Sportium)

Real Madrid hoopt dat Gareth Bale begin maart weer hersteld is van zijn enkelblessure. De Welshman zou in dat geval de return in de Champions League tegen Napoli halen. (Sky Sports)

José Mourinho is er niet in geslaagd de lucht tussen hem en Anthony Martial te klaren. De manager was niet onder de indruk van het gedrag van de Fransman tijdens een verzoeningsgesprek en Martials toekomst bij de club hangt aan een zijden draadje. (The Sun)

Bayern München hoopt Benjamin Henrichs te strikken als opvolger van Philipp Lahm. De Duitser ondervinden echter flinke concurrentie van Chelsea, Manchester City en Manchester United. (BILD)

Thomas Partey lijkt op weg naar de Premier League. West Ham United, Watford en Middlesbrough zijn allemaal geïnteresseerd in de middenvelder van Atlético Madrid. (The Sun)