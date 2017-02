De Boer reageert op ontstane vacature bij oude club: ‘Ik zal altijd luisteren’

Rangers FC nam vrijdag afscheid van trainer Mark Warburton, al bestrijdt de oefenmeester zelf dat hij op straat is gezet door de gevallen grootmacht. The Gers lijken hoe dan ook op zoek te moeten naar een nieuwe manager en in Glasgow werd de naam van Frank de Boer al snel in het rijtje met mogelijke kandidaten gezet. De oud-trainer van Ajax en Internazionale staat niet bij voorbaat afwijzend tegenover een terugkeer, al houdt hij ook een flinke slag om de arm.

“Ik zal altijd luisteren, maar ik ben niet benaderd. Ik koester warme gevoelens voor elke club waar ik in het verleden voor heb gespeeld”, reageert hij tegenover de camera’s van Sky Sports op de geruchten. “Op dit moment heb ik even een pauze. Ik richt me meer op volgend seizoen, om ook meteen de hele voorbereiding mee te kunnen maken. Ik wil eigenlijk niet middenin het seizoen ergens instappen.”

“Daarnaast is het ook weleens lekker om even niets te doen. Ik was veertien toen ik bij Ajax begon en ging na het einde van mijn spelersloopbaan meteen door als trainer. Dit is de eerste keer in 32 jaar dat ik een paar maanden vrij heb”, sluit De Boer af. De Nederlander zit sinds zijn ontslag bij Inter in november vorig jaar zonder club.