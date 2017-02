‘Hij was net als Cruijff geniaal, maar Keizer was onvoorspelbaarder’

Het overlijden van Piet Keizer kwam zaterdagochtend als een klap voor voetbalminnend Nederland en ook Kees Jansma was aangedaan over de dood van de Ajax-icoon. De journalist volgde Keizer van jongs af aan en twijfelt er niet aan dat de buitenspeler een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden was.

“Ik ben opgegroeid en vergroeid met Piet Keizer”, laat Jansma weten aan de NOS. “Eigenzinnig is wel het meest toepasselijke woord voor Keizer. Hij maakte geen vrienden omdat hij een bekende voetballer was, hij stootte vrienden eerder af met zijn norse karakter. Hij was het tegendeel van een allemansvriend. Je had natuurlijk een grote schare fans van Cruijff, en terecht, maar er waren ook heel veel liefhebbers van het artistieke, aparte, excentrieke van Keizer. Cruijff was net als Keizer geniaal, maar Keizer was onvoorspelbaarder. Zowel in karakter als in zijn voetbal. Een heel aparte persoonlijkheid.”

Ook Danny Blind reageerde aangeslagen op het overlijden van Keizer: “Hij was een prachtige voetballer en een inspirerende denker over voetbal. Ik heb hem goed gekend. We waren het over voetbal heus niet altijd eens met elkaar, maar dat maakte het contact met hem juist zo bijzonder. Door discussies met hem kwam je weer verder in je denken. Piet Keizer was een prachtige, puur aanvallend denkende voetballer, een schitterende speler en een mooie kerel. Een ras-Ajacied ook. Een sieraad voor onze sport”, laat de bondscoach weten op de officiële website van de KNVB.