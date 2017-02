‘Ik ben geen vijftig miljoen waard, ik heb ook niet om die clausule gevraagd’

Tianjin Quanjian struinde in de afgelopen transferperiode de Europese velden af op zoek naar een nieuwe spits en de kapitaalkrachtige Chinezen werden met een flink aantal goalgetters in verband gebracht. Nikola Kalinic was vorige maand dicht bij een vertrek naar het Verre Oosten, maar besloot uiteindelijk toch om bij Fiorentina te blijven.

“Als ik ‘ja’ had gezegd, was de deal rond geweest. Hoewel ik niet helemaal zeker ben hoe de club zou hebben gereageerd”, legt hij uit aan de Corriere della Sera. “Fabio Cannavaro belde mij op in januari (de trainer van Tianjin Quanjian, red.), maar de zaak is voor mij afgesloten. Ik wil duidelijk maken dat ik niet precies weet hoeveel ze mij hebben geboden, maar geld is niet alles. Ik speel pas anderhalf jaar bij een club die er echt toe doet en ik wil niet nu al vertrekken.”

“Of ik nog bij Fiorentina blijf als Paulo Sousa vertrekt? Daar moet ik over nadenken. Ik ben die vijftig miljoen die als transferclausule in mijn contract staat niet waard en ik betwijfel of er iemand is die zoveel geld aan mij uit wil geven. Ik heb niet om die clausule gevraagd, dat is afgesproken door mijn zaakwaarnemer en de club”, sluit Kalinic af.