PSV‘er blijft geloven: Feyenoord is al heel lang geen kampioen meer geworden’

PSV heeft met nog dertien competitiewedstrijden te gaan een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord. De nummer drie van de Eredivisie weigert ondanks de grote achterstand de handdoek in de ring te gooien. Mexicaans international Héctor Moreno gelooft nog heilig in het kampioenschap.

"Er is nog een lange weg te gaan, ook voor onze concurrenten. Geloof me, zij gaan de druk voelen als het einde van de competitie nadert", zegt Moreno tegenover het Eindhovens Dagblad. "Feyenoord is al lang, heel lang, geen kampioen meer geworden. Media, supporters en zelfs familieleden gaan zich roeren als het spannender wordt. Feyenoord en Ajax spelen nog tegen elkaar. En wij ook nog tegen hen. Wij geloven nog in onze kansen."

PSV is goed uit de winterstop gekomen en won de afgelopen vier competitiewedstrijden. Tot twee keer toe werd de overwinning in de slotminuten over de streep getrokken. Geen toeval, denkt Moreno. “e dachten vaak rond de 75e minuut al dat het niet meer ging lukken. Dat is erin geslopen”, klinkt het. "Op het trainingskamp in Spanje hebben we bij elkaar gezeten. Je móet blijven vechten. Tegen Heerenveen en Heracles maken we in de slotfase nog de winnende. Dat geeft vertrouwen. We hebben nu weer het gevoel dat het goed komt.”