Van Nistelrooy als voorbeeld voor Agüero: ‘Ik kon het toen niet geloven’

Sergio Agüero moet de laatste weken genoegen nemen met een plek op de bank. Manager Josep Guardiola geeft het vertrouwen aan de negentienjarige aankoop Gabriel Jesus. De talentvolle aanvaller beschaamt het vertrouwen van de coach vooralsnog niet. De keuze om Agüero op de bank te zetten, wekt veel onbegrip. Oud-voetballer Jamie Carragher denkt te begrijpen welke gedachte achter de keuze van Guardiola zit.

“Het beste voorbeeld gaf Sir Alex Ferguson toen hij Ruud van Nistelrooy in 2006 naar Real Madrid liet gaan”, schrijft Carragher in zijn column voor de Daily Mail. “Destijds kon ik niet geloven wat Ferguson had gedaan. United was drie jaar op rij geen kampioen geworden, maar Van Nistelrooy had zeventig doelpunten gemaakt in die periode en Louis Saha, de tweede spits, was lang niet zo goed als hij.”

Zonder Van Nistelrooy boekte Manchester United succes. “Ze wonnen de volgende drie jaar niet alleen het kampioenschap, ze wonnen ook nog eens de Champions League in 2008. Talenten als Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney kwamen bovendrijven. Heeft Guardiola hetzelfde in gedachte met Gabriel Jesus, Leroy Sané en Raheem Sterling?”