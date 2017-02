Heerenveen-aanvaller: ‘Natuurlijk dagdroom ik wel eens, Duitsland of Spanje’

Arber Zeneli is bezig aan zijn tweede seizoen bij sc Heerenveen en droomt van de stap naar een Europese topcompetitie. Met een vertrek uit Friesland is de 21-jarige buitenspeler echter nog niet bezig. Hij denkt nog lang niet te zijn uitgeleerd in de Eredivisie en zegt zelf nog stappen te moeten maken.

Sam Larsson was de afgelopen transferperiode onderwerp van gesprek. Hij bleef, net als Zeneli. “Natuurlijk dagdroom ik wel eens, denk ik aan grote clubs in grotere competities dan de eredivisie, aan spelen in Duitsland of Spanje. Als er op een dag een mooie club voor me komt, dan zal ik ook echt wel luisteren”, vertelt hij in de Leeuwarder Courant. “Voorlopig doe ik echter gewoon mijn best voor Heerenveen en de fans die in me geloven. Sinds ik bij deze club ben, heb ik elke keer nog in de basis gestaan. Voor mijn ontwikkeling is dat heel erg goed geweest.”

Zeneli vindt zichzelf nog niet klaar voor een volgende stap. “Ik moet nog wat slimmer worden, kan soms nog beter positie kiezen en moet, als speler die in Zweden altijd in een systeem met twee aanvallers speelde, nog meer leren denken als een echte buitenspeler. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière en heb alle tijd. Maar ik wil wel zo snel mogelijk heel goed worden.”