Van den Brom bekritiseerd en geprezen: ‘Een Mourinho-achtige eigenschap’

John van den Brom leek lang op weg naar de uitgang bij AZ, maar heeft onlangs zijn contract toch verlengd tot medio 2018. Waar het voor de buitenwacht als een verrassing kwam, was er binnen AZ volgens directeur voetbalzaken Max Huiberts altijd de wens om met de coach door te gaan.

"Bij ons is die onrust er geen moment geweest”, zegt Huiberts tegen de Volkskrant. Er was echter wel kritiek op Van den Brom. "Dat lees ik ook overal, dat hij niet met data werkt of niet innovatief is. Dat is onzin.” Ook ontkent Huiberts dat hij met andere trainers heeft gesproken. "Totale onzin. Ik heb met niemand gesproken.”

Van den Brom houdt zich langs de lijn nooit in en heeft het vaak aan de stok met de arbitrage. "Ik zie dat natuurlijk liever niet. Maar of ik John van den Brom daarin nog ga veranderen, dat denk ik niet nee”, aldus Huiberts. “Dat is de aard van het beestje. Het is niet goed voor de naam van AZ, dat weet hij ook.”

Ted van Leeuwen, voormalig technisch directeur van Vitesse, werkte in Arnhem samen met Van den Brom en onderstreept de woorden van Huiberts."Dat voelen spelers, daarom doen ze voor hem meer dan voor een andere trainer, een Mourinho-achtige eigenschap, zonder zo betweterig te zijn. Het is meer een gevoel van kameraadschap."