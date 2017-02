'In Nederland trainen we niet, daar is het bijhouden’

Georginio Wijnaldum verliet PSV in 2015 voor Newcastle United en verdiende na een seizoen al een transfer naar Liverpool. In Engeland moest de Oranje-international bijschakelen, want niet alleen de wedstrijden zijn van een hoger niveau, ook op de trainingen gaat het er harder aan toe.

Wijnaldum speelt bij Liverpool onder manager Jürgen Klopp. De Duitse trainer staat erom bekend dat zijn ploeg negentig minuten lang alles geeft, en dat moet ergens vandaan komen. “Ik denk dat van alle spelers bij Oranje Vincent Janssen en ik het hardst van allemaal trainen”, vertelt Wijnaldum in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb veel contact met Vincent en ook hij heeft bij Spurs zelden een dag vrij. Wij hebben bij Liverpool tussen 21 december en eind januari niet eenmaal een dag vrij gekregen. Ik geef ook zelden interviews, simpelweg omdat er nauwelijks tijd voor is."

Volgens Wijnaldum is het niet te vergelijken met trainingen in Nederland. “Nee, haha. In Nederland trainen we helemaal niet. Daar is het bijhouden”, klinkt het. “Maar dat wist ik ook niet toen ik in Nederland speelde. Bij PSV klaagden we weleens dat het te zwaar was. Fysieke trainer Egid Kiesouw schudde dan zijn hoofd en zei: 'jullie trainen helemaal niet zwaar. In het buitenland, dáár wordt getraind.' Nou, hij had helemaal gelijk.”