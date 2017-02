‘Ik vraag me af waarom Kasper Dolberg zoveel krediet krijgt bij Ajax’

Kasper Dolberg werd de eerste seizoenshelft de hemel ingeprezen door zijn goede spel en vele doelpunten. Na de winterstop gaat het minder goed met de talentvolle Deense spits en heeft hij meer moeite om het net te vinden. Oud-international Wim Kieft snapt niet waarom trainer Peter Bosz de aanvaller zo veel krediet geeft en vindt het tijd voor een andere speler in de punt van de aanval.

De negentienjarige centrumspits scoorde dit seizoen negen keer, waarvan slechts eenmaal na de winterstop. “Ik vraag me af waarom hij zoveel krediet krijgt bij Ajax. Hij heeft de potentie om een topspits te worden, maar mag wel meer laten zien hoewel het niet gemakkelijk is met zo’n voorspelbare speler als Younes op de flanken”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Iets meer agressie kan geen kwaad als het een keer niet lukt zoals Marco van Basten, Wesley Sneijder of Robin van Persie lieten zien."

Dolberg wordt gevolgd door vele Europese topclubs, maar Kieft heeft zijn twijfels. “Ik vraag me af of Dolberg soms conditioneel of mentaal op is. Dat kan best. Zelfs van een momentenvoetballer als hij mag je meer rendement verwachten en eisen”, vervolgt hij. “Meer dan scoren tegen Tommy Beugelsdijk, want dat is geen prestatie. Ze mogen bij Ajax Dolberg best wisselen of is dat niet toegestaan? Want waarvoor heb je anders iemand als Mateo Cassierra rondlopen? Toch ook een aardige spits, die wel iets bijzonders had, maar geen kans krijgt.”