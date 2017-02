Botteghin: ‘Hij had een pistool in zijn hand en hij wilde mijn auto hebben’

Eric Botteghin is in het shirt van Feyenoord bezig aan een ongekend sterk seizoen. Hij is een vaste waarde in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst en lijkt dit seizoen niet te passeren. In een interview met De Telegraaf laat de Braziliaanse mandekker weten dat hij nooit opzij gaat voor een tegenstander, maar één keer niet anders kon. Die keer ging het echter om een incident buiten de lijnen.”

“Maar hij had een pistool in zijn hand en hij wilde mijn auto hebben. Ik was met mijn moeder en dus zei ik, neem de auto en kom alsjeblieft niet in mijn huis”, vertelt de Braziliaanse verdediger over een incident in São Paulo. “Jullie hoeven hier in Nederland niet bang te zijn voor zulke dingen. Dat waardeer ik het meeste van alles in jullie land. In Brazilië weet je nooit zeker dat je veilig bent.”

Botteghin is niet snel onder de indruk, ook niet toen hij eerder dit seizoen tegenover Zlatan Ibrahimovic stond in het duel met Manchester United in de Europa League. Het shirt van de Zweed hoefde hij na afloop niet te hebben. “Zijn shirt? Hoe kom je er bij? Ik ben een Braziliaanse verdediger, ik heb als opdracht om mijn tegenstander te ’killen’, he-le-maal uit te schakelen. Je denkt toch niet dat ik dan om zijn shirt ga vragen! Als ik het zou hebben gevraagd, had ik het aan een andere speler van United gevraagd. Normaal geef je elkaar een hand na afloop, maar dat deed Zlatan ook niet. Het hele team van Man United rende meteen na het laatste fluitsignaal van het veld. In de tunnel heb ik ze ook niet meer gezien.”