Onana dacht aan vertrek: ‘Zonder Mister Van der Sar was ik hier niet meer’

Na het vertrek van Jasper Cillessen trok Ajax Tim Krul aan als vervanger. Maar de huurling van Newcastle United was nog niet wedstrijdfit en tot die tijd kreeg André Onana de kans tussen de palen. De pas twintigjarige doelman deed het verrassend goed en hield Krul uit de basis, die vorige maand naar AZ vertrok. Zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam kan de ex-jeugdspeler van Barcelona voor de twaalfde keer dit seizoen de nul houden.

Onana werd in 2015 door Ajax overgenomen van Barcelona. Hij moest het lang doen met wedstrijden in Jong Ajax. Cillessen was onomstreden en pas bij een vertrek van de Oranje-international zou Onana mogen hopen op een kans. Dat begon aan hem te vreten. “Zonder Mister Van der Sar was ik hier niet meer”, erkent Onana in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik moest geduld hebben. Rustig blijven. Je bent nog zo jong, zei hij steeds. Hij was twintig jaar lang één van de beste keepers van de wereld. Dus hij zal het wel weten. En hij is ook nog eens de big boss, hè.”

De in Kameroen geboren Onana wil uitgroeien tot een ‘Europese keeper’. “Dit is de plek waar ik mijn droom kan laten uitkomen”, klinkt het. “Heb je de Afrika Cup gezien? Die keepers blijven alleen maar op de lijn en schieten elke bal naar voren. Ik spiegel mezelf liever aan Manuel Neuer van Bayern München.”