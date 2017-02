Ontketende Cavani helpt PSG met prachtgoals aan ruime winst op Bordeaux

Paris Saint-Germain heeft gedaan wat het moest doen om mee te blijven doen om de Franse landstitel. Vrijdagavond was de equipe van Unai Emery met 0-3 te sterk voor Girondins Bordeaux en was het duel al na 45 minuten gespeeld. Edinson Cavani was met twee doelpunten voor de zoveelste keer goud waars voor de Parijzenaren.

Cavani liet het uitvak al na zes minuten juichen. Met een fraaie volley vanaf twintig meter van het doel, liet hij doelman Cédric Carrasco voor de eerste keer van de avond vissen. Vijf minuten voor rust werd de voorsprong verdubbeld door Ángel Di María. Marco Verratti veroverde de bal op eigen helft en stuurde de Argentijn met een sublieme steekpass de diepte in. Oog in oog met Carrasco wipte Di María de 0-2 binnen.

Nog geen twee minuten na rust werd de eindstand bepaald op 0-3 door Cavani. Een voorzet vanaf de linkerflank nam de Uruguayaan in een keer vanuit de lucht. Het was alweer zijn 23e competitiedoelpunt van het seizoen. Door de zege komt PSG qua op gelijke hoogte met koploper AS Monaco, dat dit weekend nog in actie komt en een beter doelsaldo heeft.