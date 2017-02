VVV-Venlo zet monsterscore neer, sensationele Boere blijft maar scoren

Jupiler League-koploper VVV-Venlo had zich niet beter kunnen herstellen van de nederlaag bij Jong PSV van maandag. De ploeg van Maurice Steijn wervelde vrijdag in eigen huis langs Helmond Sport: 7-0. Zes van de zeven vielen na rust. Almere City legde na een 1-3 zege op FC Den Bosch beslag op de vijfde plek, terwijl Tom Boere seizoensdoelpunten 24 en 25 maakte voor FC Oss op bezoek bij FC Eindhoven (1-2).

VVV-Venlo - Helmond Sport 7-0

VVV trok voor eigen publiek furieus ten strijde. Binnen drie minuten trof Jerold Promes de paal en kort daarna bracht Vito van Crooy de Limburgers op voorsprong. De aanvaller profiteerde van defensief geklungel bij doelman Ferhat Kaya en verdediger Robert van Koesveld.. De Noord-Brabanders waren in het restant van de eerste helft niet meer bij machte om een vuist te laten; VVV liet enkele kansen op een ruimere voorsprong onbenut. Na rust stond het vizier wel op scherp. Joey Sleegers schoof de bal achter Kaya, Promes kopte een hoekschop binnen, Ralf Seuntjens kopte raak via de binnenkant van de paal, Clint Leemans deed een duit in het zakje en aanvoerder Danny Post maakte er in minuut 64 alweer 6-0 van. De eindstand werd vlak voor tijd bepaald door Arsenal-huurling Gedion Zelalem.

FC Den Bosch - Almere City 1-3

In de Bossche vrieskou zorgde Tom Overtoom voor opwinding. Met een fantastische streep zorgde de middenvelder van Almere City in minuut negentien voor het enige doelpunt van de eerste helft. Beide ploegen hadden vaker kunnen en misschien wel moeten scoren. Mario Bilate schoot te gehaast namens Den Bosch, terwijl Soufyan Ahannach bij een gigantische kans stuitte op keeper Kees Heemskerk van de Noord-Brabanders. Rick ten Voorde was na rust wel doeltreffend. De aanvaller van Almere City profiteerde van zwak verdedigend werk van Den Bosch en noteerde de 0-2. Ahannach leek de wedstrijd vervolgens op slot te gooien, maar de thuisploeg deed via Niek Vossebelt nog wat terug.

NAC Breda – RKC Waalwijk 2-3

De wedstrijd was nog maar net begonnen toen Danny Verbeek al in de derde minuut rood pakte. Hij mocht gaan douchen na een overtreding op Mark Engberink. Met het vroege vertrek van Verbeek stond NAC louter met buitenlandse spelers op het veld, een unicum. Na negentien minuten spelen wisten de bezoekers de profiteren van de man-meer-situatie. RKC nam de leiding via Kenny Anderson. Lang kon de ploeg van trainer Peter van den Berg niet genieten van de voorsprong, want Cyriel Dessers hielp NAC vier minuten later langszij. Door een doelpunt van Moussa Sanoh ging de ploeg uit Waalwijk rusten met een voorsprong. Na de pauze kwam ook RKC met tien man te staan door een rode kaart van doelman Tamati Williams. Twente-huurling Jari Oosterwijk kwam vervolgens na 71 minuten spelen binnen de lijnen en bracht de stand twee minuten later op 2-2. NAC zou toch verliezen, want Daan Rienstra besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd in het voordeel van de bezoekers.

SC Cambuur – Fortuna Sittard 1-1

De ploeg uit Leeuwarden is na de winterstop bezig aan een opmars. Maar na de nederlaag tegen De Graafschap (3-0), wist Cambuur vrijdagavond opnieuw niet te winnen. Fortuna Sittard, de ploeg van de Nigeriaanse trainer Sunday Oliseh, kwam in de twintigste minuut aan de leiding via Finn Stokkers. Martijn Barto zorgde tien minuten na rust voor de 1-1 op het scorebord, maar verder dan de gelijkmaker wist Cambuur niet te komen.

FC Eindhoven - FC Oss 1-2

De voorgaande vier wedstrijden leverden welgeteld nul punten op voor Oss en dus was de hoop gevestigd op een opleving van Jupiler League-topscorer Tom Boere. De spits had nog geen kwartier nodig om zijn naam op het scoreformulier te zetten. Een handsbal van Civard Sprockel leverde een strafschop op, die door Boere werd benut. Dankzij doelman Ruud Swinkels liep de achterstand van Eindhoven voor rust niet verder op: hij pareerde op stijlvolle wijze een schot van Justin Matieu. In de tweede helft sloeg Boere opnieuw toe. Hij werd diep gestuurd, omspeelde de keeper en tekende aan voor de 0-2. Mart Lieder bracht de spanning terug op aangeven van Jinty Caenepeel, maar het was niet genoeg om Oss de zege te ontnemen.

FC Emmen - De Graafschap 2-0

Nummer achttien De Graafschap liet in de openingsfase bij vlagen goed voetbal zien. Dat leverde kansen op voor onder meer Sven Nieuwpoort en Piotr Parzyszek, maar Dennis Telgenkamp van Emmen lette goed op. De keeper zag een voorzet of schot van huurling Elvio van Overbeek maar rakelings voorlangs zeilen, terwijl Telgenkamp redding bracht op een schot van Anthony van den Hurk. Na rust kwam Emmen beter voor de dag. Dat resulteerde na ruim een uur in het openingsdoelpunt: een vrije trap van Youri Loen belandde in de rechterhoek achter doelman Filip Bednarek. Emmen hield die voorsprong vast en breidde hem zelfs uit, na een doelpunt van Cas Peters.

Telstar - Achilles'29 1-1

Maandag boekte Achilles een spectaculaire 4-3 overwinning op FC Eindhoven en dat was de eerste zege van de hekkensluiter sinds 19 augustus. Het team van Eric Meijers had de smaak te pakken en greep ook in Velsen-Zuid verrassend de leiding. Antonio Stankov wist een vrije trap binnen te koppen. Telstar had het vervolgens aan zichzelf te wijten dat men voor rust niet op gelijke hoogte kwam. Mohammed Ajnane trof de paal en Fabian Serrarens schoot ruim over bij een uitstekende mogelijkheid. Achilles begon juist sterk aan de tweede helft en liet voor een open doel na er 0-2 van te maken. Dat was een dure misser, want Telstar kwam langszij via een penalty van Ajnane.

FC Dordrecht – Jong PSV 2-3

De Schapenkoppen kwamen in de zevende minuut op voorsprong via Alvin Daniëls, die de bal hard tegen de touwen werkte. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Sam Lammers haalde verwoestend uit en tekende voor de 1-1. Na de treffer van het PSV-talent werd het duel enige tijd stilgelegd omdat het kunstgras onbespeelbaar was geworden door sneeuwval. In de tweede helft kwamen de bezoekers op voorsprong via het Belgische talent Matthias Verreth, die met een fraaie volley doel trof. Na de 2-2 van Joël Thomas, was het Lammers die een kwartier voor het laatste fluitsignaal de winnende 2-3 binnen kopte.