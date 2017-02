PEC Zwolle verdiend langs NEC en klimt verder omhoog

In de strijd tegen degradatie heeft PEC Zwolle een belangrijke overwinning geboekt. Op eigen veld was de ploeg van Ron Jans met 2-0 te sterk voor NEC. Door de overwinning stijgen de Zwollenaren naar de twaalfde plaats en wordt er afstand genomen van de onderste regionen.

PEC en NEC kwamen goed uit de startblokken en lieten in de openingsfase zien allebei vol voor de drie punten te spelen. Ondanks mogelijkheden over en weer, bleef een vroeg openingsdoelpunt uit. Nadat de storm was gaan liggen, trok de ploeg van trainer Jans het duel wat meer naar zich toe, zonder zelf grote kansen te creëren. Het meeste gevaar voor rust kwam af van de Deense spits Nicolai Brock-Madsen. Toch was het Queency Menig die op slag van rust het dichtst bij de openingstreffer was. De Ajax-huurling kwam vanaf de linkerflank naar binnen en schoot met rechts op de verste paal.

De bezoekers hadden mogelijkheden via Wojciech Golla en Jordan Larsson, maar zij stuitten op doelman Mickey van der Hart. Vlak na rust liet Taiwo Awoniyi dé kans op de 0-1. De NEC-aanvaller kreeg de bal van dichtbij echter niet tussen de palen door een blok van Danny Holla. Aan de andere kant van het veld liet Kingsley Ehizibue een niet te missen kans liggen. Zijn misser werd vijf minuten later goedgemaakt door Brock-Madsen. Ryan Thomas bracht de bal bij de Deen, die de bal op fraaie wijze over doelman Joris Delle krulde.

Het team van Jans nam geen genoegen met de benauwde voorsprong en wilde meer. Thomas was er met een knal vanaf 25 meter op de lat na 66 minuten spelen dichtbij. In de 72e minuut werd het toch nog 2-0 via Menig. Dirk Marcellis gaf voor vanaf rechts, waarna Menig vanuit de draai scoorde. Een minuut eerder kwam de thuisploeg nog goed weg nadat een schot van Mohamed Rayhi bovenop de lat belandde. In de slotfase kwam de zege voor Zwolle niet meer in gevaar en staat het nu op een keurige twaalfde plaats.