Vertrek Wenger in zicht: ‘Dat heb ik hem nog nooit eerder horen zeggen’

Ian Wright denkt dat Arsène Wenger bezig is aan zijn laatste seizoen als manager van Arsenal. De oud-speler van the Gunners zei dit vrijdagavond tegenover de BBC, nadat hij eerder een ontmoeting had met de Franse trainer. Tijdens dat gesprek liet Wenger aan hem doorschemeren dat het einde van zijn tijd bij Arsenal in zicht is.

Het contract van Wenger bij Arsenal loopt na dit seizoen ten einde. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de nabije toekomst van de Fransman in Londen en in Engeland wordt dan ook volop gespeculeerd over een naderend vertrek. Wright zou er niet van staan te kijken wanneer Wenger op korte termijn zijn afscheid aankondigt. “Ik sprak hem gisteravond en als ik eerlijk ben, dan heb ik sterk het vermoeden dat dit het is. Hij zei dat het einde er zit aan te komen. Dat had ik hem nog nooit eerder horen zeggen.”

Massimiliano Allegri (Juventus), Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) en Eddie Howe (Bournemouth) worden in Engeland genoemd als opvolger van Wenger, die al twintig jaar aan het roer staat bij Arsenal.