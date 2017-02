Ex-Feyenoorder terug op Zwolse bank: ‘Treurig? Dat is helemaal niet treurig’

Anass Achahbar neemt dit seizoen regelmatig plaats op de tribune, maar zat vrijdagavond weer op de bank van PEC Zwolle voor de wedstrijd tegen NEC. Ondanks dat de aanvaller al sinds 16 oktober 2016 niet meer in actie kwam, is zijn rol volgens trainer Ron Jans nog absoluut niet uitgespeeld.

"Treurig? Dat is helemaal niet treurig", zegt Jans bij FOX Sports over de situatie van zijn pupil. "Ik heb hem van de week nog een groot compliment gegeven. Hij kan de kop laten hangen, maar hij doet training na training, werkt hard, is op gewicht en conditioneel nu veel fitter. Hij traint ook gewoon goed."

Jans begrijpt dat Achahbar het gevoel heeft dat hij vaker wil invallen. "Maar we hebben heel veel keuzes. Wat dat betreft is het geen treurig verhaal. Hij komt er nog wel een keer in hoor", belooft de oefenmeester. Op dit moment is Nicolai Brock-Madsen de eerste spits in Zwolle, terwijl Stef Nijland binnenkort terugkeert na blessureleed en Hervin Ongenda vorige maand op huurbasis overkwam van Paris Saint-Germain.