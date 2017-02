Ziyech: ‘Zoals ik al eens gezegd heb: die vijf punten, dat komt goed’

Hakim Ziyech ziet de komende maanden met vertrouwen tegemoet. Ajax heeft weliswaar een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord, maar de aanvallende middenvelder vertrouwt erop dat het gat wordt gedicht. Ziyech beseft dat de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondag in ieder geval drie punten moet opleveren.

"Op papier is de wedstrijd te winnen", erkent de smaakmaker van Ajax in gesprek met AT5. "Als je naar de selectie kijkt hebben we op alle plekken betere spelers, denk ik. Voor ons is het vooral zaak zo goed en geconcentreerd mogelijk aan die wedstrijd te beginnen. En, zoals ik al eens gezegd heb: die vijf punten, dat komt goed."

André Onana gelooft eveneens in een goed seizoenseinde. "Ik heb hetzelfde gevoel als Hakim", verklaart de keeper. "We moeten alles proberen te winnen, dan zien we wel wat er gebeurt. We zijn heel zelfverzekerd." Ajax won de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie en boekte in de eerste speelronde van het seizoen nog een 1-3 zege op Het Kasteel.