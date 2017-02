Ajacied schermt zich af: ‘Ik heb al die apps van mijn telefoon gegooid’

Joël Veltman brak bij Ajax door als centrumverdediger, maar speelt al lange tijd als rechtsback. Hij houdt Kenny Tete uit de basis en is uitgegroeid tot een van de steunpilaren uit het elftal. Toch zijn de kritieken niet vaak lovend, al trekt dat de laatste tijd wat aan. Veltman zelf krijgt er weinig meer van mee. Hij probeert zich zo veel mogelijk af te sluiten van alles wat er over hem gezegd en geschreven wordt. Makkelijk is dat vandaag de dag overigens niet.

Het is de Oranje-international opgevallen dat men de laatste tijd positiever over hem praat. “Mensen praten elkaar na. Ik speel nu wat lekkerder, maar ik zag ook dat ik de meest waardevolle speler ben. Zoiets gaat rond en dan ben je ineens wel goed, de voetbalwereld is opportunistisch”, zegt Veltman in gesprek met Ajax Life. “Ik speel vrij stabiel, maar het perspectief gaat op en neer. Ik heb al die apps van mijn telefoon gegooid. Maar je kunt je nog zo voor alles afzonderen, je krijgt het toch mee. Goed of slecht. Vroeger ging ik aan mezelf twijfelen, nu niet meer. Omdat ik weet wat ik kan, heel simpel.”

Net als Lasse Schöne is Veltman met Ajax in gesprek over zijn toekomst. “Geen nieuws nog. Ik ben ook met Ajax in gesprek, ik ben aan het kijken. Met Marc Overmars en mijn zaakwaarnemer voer ik gesprekken over de toekomst”, laat Veltman weten. “Het is meer een beetje van: ik sta tot 2018 onder contract, wat wil ik zelf? In de zomer wordt het blijven of verder kijken. Een beslissing van bijvoorbeeld Davy Klaassen heeft hier verder niets mee te maken. Al hoop ik dat hij weggaat, dan word ik aanvoerder, haha. Nee hoor, dat speelt niet mee."