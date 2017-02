PSV praat met zwaargewichten: ‘Zij zijn niet de enigen met wie we spreken’

In de zoektocht naar trainers voor volgend seizoen voor het beloftenelftal en Onder-19, praat PSV met Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel. De club moet vervangers aantrekken voor Pascal Jansen en Geert Brusselers. Eerstgenoemde verlaat zijn post bij Jong PSV om aan de slag te gaan als het hoofd van de jeugdopleiding, terwijl Brusselers start met de cursus Coach Betaald Voetbal.

Van Nistelrooy en Van Bommel zijn beiden in het bezit van het hoogste trainersdiploma. “Als je mensen van zulk kaliber in je organisatie hebt, dan is het logisch dat je met hen in gesprek gaat over hun ambities als trainer”, zegt de huidige hoofd jeugdopleiding Art Langeler tegen De Telegraaf. “Maar zij zijn niet de enigen met wie we spreken. We zijn met meerdere mensen in gesprek. We hebben veel getalenteerde trainers in onze opleiding.”

De twee oud-internationals zijn al bij PSV actief als individueel trainer bij de hoogste jeugdelftallen. Van Bommel ligt echter ook nog vast als assistent-bondscoach van Saoedi-Arabië. “Samen met Marcel Brands (technisch manager, red.) en Pascal Jansen zijn we bezig met de invulling van alle trainersposten in de jeugdopleiding. In eerste instantie kijken we voor de vacatures naar mensen in onze eigen organisatie, maar het kan ook heel verfrissend zijn om iemand van buitenaf erbij te halen”, aldus Langeler.