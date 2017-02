Turkse koppositie voor het grijpen na misstap Besiktas bij Karabükspor

Na de uitschakeling in het Turkse bekertoernooi heeft Besiktas opnieuw een flinke tik gekregen. Waar Fenerbahçe afgelopen zondag met 1-0 te sterk was, ging de koploper van de Turkse competitie vrijdagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Karabükspor. Als Istanbul Basaksehir zondag weet te winnen van Kasimpasa, mogen zij zich de nieuwe lijstaanvoerder noemen.

De ploeg van trainer Senol Günes, met Ryan Babel in de basis, verscheen niet goed voor de dag in Karabük. Vijf minuten na de thee was het Ermin Zec de de score namens de thuisploeg opende op aangeven van Ceyhun Gülseman. Direct daarna ging Besiktas op zoek naar de gelijkmaker. Babel wist zijn stempel niet te drukken en werd na 73 minuten spelen naar de kant gehaald, ten faveure van Vincent Aboubakar.

Laatstgenoemde stond koud in het veld, toen Yevhen Seleznyov Karabükspor van dichtbij op 2-0 hielp. Een indraaiende vrije trap werd terug de drukte ingebracht door Atiba Hutchinson. Seleznyov was er als de kippen bij om de tweede namens de thuisploeg te maken. In de slotfase bracht invaller Aboubakar de stand nog op 2-1 na een goed uitgespeelde aanval, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Besiktas niet meer.