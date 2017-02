‘Pittig, het positiespel van Ajax is beter dan dat van Feyenoord en PSV’

Sparta Rotterdam reist zondagmiddag af naar de Amsterdam ArenA om het op te nemen tegen Ajax en de nummer veertien van de Eredivisie kan in de strijd tegen degradatie de punten goed gebruiken. Trainer Alex Pastoor weet echter dat het lastig zal worden om een goed resultaat neer te zetten bij de huidige nummer twee.

“Realistisch gezien heb je als Sparta tegen clubs uit de top drie minder kansen op een goed resultaat dan tegen andere ploegen, maar kansen zijn er altijd”, analyseert de oefenmeester tegenover RTV Rijnmond. “En die moet je dan met twee, nee met drie handen aanpakken. Al vind ik dat het positiespel van Ajax beter is dan dat van Feyenoord en PSV. Dus het wordt een pittige kluif.”

Pastoor is van plan om zijn opstelling aan te passen aan de tegenstander. Zo begint Mathias Pogba waarschijnlijk op de bank: “We worden door Ajax ongetwijfeld op onze eigen helft onder druk gezet, of we dat nou willen of niet. Dan is Pogba niet de ideale speler om vanaf de middenlijn bij het Ajax-doel te komen”, sluit Pastoor af.