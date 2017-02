‘Ik heb van Onana gehoord wat er allemaal gebeurd is bij Ajax’

Bertrand Traoré was de afgelopen weken met Burkina Faso actief op de Afrika Cup en moest zodoende een aantal wedstrijden van Ajax laten schieten. De Chelsea-huurling is zondag tegen Sparta Rotterdam echter weer inzetbaar en is door zijn ploeggenoot André Onana op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Amsterdam.