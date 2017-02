PSV'er denkt aan transfer: 'Als er een topclub komt uit Engeland of Italië'

Héctor Moreno werd in zijn eerste seizoen bij PSV direct kampioen. Het tweede seizoen verloopt vooralsnog iets moeizamer en de Eindhovenaren moeten nog acht punten goed maken op koploper Feyenoord in het restant van het seizoen. Toch heeft de Mexicaan er alle vertrouwen in dat het nog kan lukken.

“Er is nog een lange weg te gaan, ook voor onze concurrenten. Geloof me, zij gaan de druk voelen als het einde van de competitie nadert”, zegt Moreno in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Feyenoord is al lang, heel lang geen kampioen meer geworden. Media, supporters en zelfs familieleden gaan zich roeren als het spannender wordt. Feyenoord en Ajax spelen nog tegen elkaar. En wij ook nog tegen hen. Wij geloven nog in onze kansen.”

De Mexicaanse verdediger ligt nog tot 2019 vast in Eindhoven, maar sluit een zomers vertrek niet uit. “Je weet het natuurlijk nooit. Er kan elke transferwindow wel wat gebeuren. Ik zou hier mijn contract met plezier uitdienen. Aan de andere kant heb ik ook dromen. In Nederland ben ik met AZ en PSV kampioen geworden, dat heb ik al bereikt”, stelt Moreno. “Als er een topclub komt uit Engeland of Italië, dan kan dat interessant zijn.”