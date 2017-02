Mourinho: ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat hij nog een jaar blijft’

Zlatan Ibrahimovic tekende afgelopen zomer voor één seizoen bij Manchester United, met een optie voor nog een jaar. Of de Zweed langer te bewonderen zal zijn op Old Trafford, is vooralsnog onduidelijk. Manager José Mourinho heeft er vertrouwen in dat Ibrahimovic komende zomer aanblijft.

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat hij blijft”, laat Mourinho weten op een persconferentie. “Hij is met de intentie gekomen om twee jaar hier te spelen, maar het eerste jaar gaat veel beter dan iedereen verwacht had. Zlatan weet dat we onze voor volgend seizoen gaan verbeteren. We proberen dan zijn waarschijnlijk laatste jaar op het hoogste niveau met hem te delen.”

Mourinho had zijn sterspeler een aantal dagen vakantie aangeboden, om even terug te keren naar Zweden. Ibrahimovic sloeg die echter af en besloot in Manchester te blijven. “Ik ben er daardoor van overtuigd dat hij bij ons zal blijven. Hij heeft zich aangepast aan de club en de situatie. Ik heb ook het gevoel dat zijn gezin geen probleem vormt.”