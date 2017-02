Koeman: ‘Soms speel ik liever tegen Arsenal dan tegen Middlesbrough’

Everton presteert dit seizoen uitstekend en staat momenteel zevende in de Premier League. The Toffees staan maar zeven punten achter Arsenal, dat op de vierde plaats bivakkeert. Toch gaat manager Ronald Koeman de doelstelling niet aanpassen door het succes van zijn ploeg.

“Alles is mogelijk, de Premier League is zwaar en iedereen kan van iedereen winnen. Ik ben niet van gedachten veranderd, we doen alles stap voor stap. Als we komende zaterdag niet winnen, hebben we het misschien over een plek bij de beste acht. Je moet realistisch blijven”, vertelt Koeman op de wekelijkse persconferentie.

Voor Everton wacht komend weekeinde een bezoek aan laagvlieger Middlesbrough. Toch is Koeman niet gerust op een goed resultaat. “Soms speel ik liever tegen Arsenal dan tegen Middlesbrough. Iedere wedstrijd is lastig, maar misschien is deze wedstrijd nog wel lastiger dan de uitwedstrijd tegen Tottenham. Het is moeilijk, want zij strijden tegen degradatie en vechten voor de punten.”