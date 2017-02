Bosz: ‘Hij scoort nu iets minder, maar met hem spelen we veel beter’

Ajax neemt het aankomend weekend op tegen Sparta Rotterdam en Peter Bosz wil nog niet laten weten of de van de Afrika Cup teruggekeerde Bertrand Traoré meteen in de basis gaat beginnen. Over een speler wil de oefenmeester van de Amsterdammers wel meteen duidelijkheid geven: Kasper Dolberg zal gewoon aan de aftrap verschijnen.

“Dolberg scoort nu iets minder, maar met hem spelen we wel veel beter. Ik maak me geen zorgen, zijn naam mag je alvast opschrijven”, liet de trainer vrijdag tijdens een perspraatje weten. Bosz kan nog beschikken over aanwinst David Neres, die nog met de Braziliaanse jeugdploeg actief is. De trainer is nieuwsgierig wat hij precies kan verwachten van de aanwinst: “Ik ben benieuwd naar hem, ook als persoon. Dat hij kan voetballen is duidelijk. Hij zal zo snel mogelijk de spelers leren kennen, maar ook onze manier van spelen.”

Ajax is volop verwikkelt in de titelstrijd met koploper Feyenoord en nummer drie PSV en voor Bosz telt er zondag maar één ding: “Ik vind dat je bij Ajax alles moet winnen. In de competitie, in de beker en in de Europa League. Wij pakken geen punten door naar Feyenoord te kijken. We pakken punten door naar onszelf te kijken.”