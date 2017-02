Heracles moet spits rest van het seizoen missen na botsing met doelpaal

Heracles Almelo kan in het restant van het seizoen niet beschikken over Vincent Vermeij. De spits kwam donderdag op de training van de Almeloërs in botsing met een doelpaal. Vermeij scheurde daardoor de achterste kruisband van zijn linkerknie, zo meldt Heracles op de website.

Onderzoek in het ziekenhuis heeft de schade in de knie van Vermeij aangetoond. “Dit is een drama voor Vincent. Hij was bezig aan een goede ontwikkeling en dan gebeurt dit.. Wij wensen hem uiteraard alle sterkte toe bij zijn herstel en zullen hem steunen waar mogelijk”, zegt trainer John Stegeman op de website van Heracles.

Vermeij kwam afgelopen zomer over van De Graafschap en speelde tot dusver vijftien wedstrijden in het shirt van Heracles. Daarin kwam hij tweemaal tot scoren. Vorig seizoen was de spits een van de blikvangers bij De Graafschap.