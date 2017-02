Ajax-icoon Sjaak Swart gunt Feyenoord de landstitel: ‘Zeker, geen punt’

Ajax-icoon Sjaak Swart kan er nog steeds niet over uit dat de Amsterdammers vorig seizoen de titel op de laatste speeldag verspeelden aan PSV. Deze jaargang is Ajax wederom verwikkeld in een spannende strijd om te titel, maar als het niet lukt om koploper Feyenoord te achterhalen, gunt Swart de aartsrivaal de titel wel.