Feyenoorder hoopt in toekomst op buitenland: ‘Maar eerst kampioen worden’

Miquel Nelom is geen vaste waarde bij Feyenoord, maar komt toch geregeld aan spelen toe. In de toekomst wil de verdediger graag naar het buitenland vertrekken, maar voor die tijd moet er nog een klus geklaard worden. Hij wil graag kampioen worden met de club waar hij de jeugdopleiding heeft doorlopen.

Afgelopen zomer had de verdediger al kunnen vertrekken uit Rotterdam. Er was onder meer interesse uit Turkije, zo bekent Nelom tegenover Hand in Hand. “Maar ik wil ook nog heel graag een keer kampioen worden met Feyenoord. We zijn dit jaar natuurlijk op de goede weg, dat lijkt me duidelijk. Ik zou in de toekomst wel openstaan voor een transfer naar het buitenland.”

“Ik heb het hier naar mijn zin, dat is wel duidelijk. Anders had ik al niet zolang voor Feyenoord gespeeld”, stelt Nelom, die zichzelf niet vaak terugvindt in de spotlights. "Ik ben een rustige jongen, altijd geweest. Ik ben ook niet zo heel druk met sociale media. De meeste dingen die ik plaats zijn voetbal gerelateerd. Een enkele keer plaats ik iets in de privésfeer. Bijvoorbeeld van de dingen die ik doe in mijn vrije tijd. Zoals een foto op Facebook met mijn familie."