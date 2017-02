Chelsea-verdediger denkt aan vertrek: ‘Ik ben jong en moet veel spelen’

Kurt Zouma kampte in het begin van het seizoen met een blessure en heeft dit seizoen geen basisplaats bij Chelsea. Daardoor is de verdediger komende zomer wellicht beschikbaar op de transfermarkt. Hij vindt dat hij op zijn leeftijd zoveel mogelijk aan spelen toe moet komen.

“Ik zal tot het einde van het seizoen wachten, we zien dan wel. Gelukkig speel ik wel in bekerwedstrijden. Ik zie wel hoe de tweede seizoenshelft gaat lopen. Het belangrijkste is dat we kampioen worden”, zegt Zouma tegen L’Equipe “Daarna ga ik met de club in gesprek, want ik ben nog jong en op mijn leeftijd moet je zoveel mogelijk spelen.”

“Voorlopig zal ik geduld hebben. Ik ben blij dat het team goed presteert. Conte zei tegen me: Wees geduldig. Je werkt hard, blijf dat doen. Jouw tijd komt wel. De gesprekken zullen komen, daar maak ik me geen zorgen over. Nu gaat het voorlopig over het team”, besluit de Franse verdediger.