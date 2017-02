‘Ik kan niet begrijpen dat er iemand is die Cristiano Ronaldo in twijfel trekt’

Cristiano Ronaldo krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek te verduren bij Real Madrid. De Portugese sterspeler werd zelfs het mikpunt van fluitconcerten in Bernabéu. Ángel Di Maria, voormalig ploeggenoot van Ronaldo bij Real Madrid, kan de kritieken niet begrijpen.

“Het is overdreven. Hij heeft zoveel gegeven voor Real Madrid. In zijn jaren bij Real heeft hij twee keer de Champions League gewonnen, mensen vergeten dat een beetje. Ze willen altijd meer”, zegt de Argentijnse aanvaller van Paris Saint-Germain tegen Marca. Di Maria kreeg zelf ook de nodige kritiek te verwerken toen hij nog in de Spaanse hoofdstad speelde.

“Hetzelfde is gebeurd met Messi, mensen zeggen dat hij niet genoeg scoort en dat hij niet meer zo goed is als vroeger. Dan gebeurt er ineens iets en dan scoort hij aan de lopende band. Ik kan niet begrijpen dat er iemand is die Cristiano Ronaldo in de twijfel trekt”, besluit Di Maria.