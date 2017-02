Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba vormen koningskoppel op Old Trafford

Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba weten elkaar geregeld te vinden en creëerden al 27 kansen voor elkaar. Geen enkel duo doet dat beter in de Premier League. Voor koploper Chelsea wacht komend weekeinde een bezoek aan Burnley. Misschien op papier geen lastige horde, maar alleen Tottenham Hotspur en Chelsea pakten dit seizoen meer punten in eigen huis. Bij Manchester City maakt Gabriel Jesus de laatste weken indruk. In de vier wedstrijden die hij tot dusver speelde, zorgde hij één keer per 47 minuten voor een doelpunt of assist.