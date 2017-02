‘Als je een club als Arsenal verlaat, moeten alle factoren goed zijn’

Carl Jenkinson was afgelopen winter dichtbij een overstap van Arsenal naar Crystal Palace. Beide clubs waren het al eens, maar de verdediger kon zelfs niet tot een akkoord komen. Tegen de Daily Mail vertelt hij the Eagles uiteindelijk heeft afgewezen door een clausule in het contract.

Zijn salaris zou namelijk met veertig procent afnemen als Crystal Palace zou degraderen uit de Premier League. The Eagles staan momenteel voorlaatste in de Premier League. “In het voetbal heb je maar een korte carrière. Er was een kans dat de stap naar Crystal Palace financieel een flinke stap terug zou worden uiteindelijk. Het zijn meerdere dingen. Als je een club als Arsenal verlaat, moet alles goed zijn”, zegt Jenkinson, die dit seizoen nauwelijks een plaats heeft in de selectie van Arsenal.

“Begrijp me niet verkeerd, ik hoef niet idioot veel te verdienen. Maar de manager en het financiële aspect moeten goed zitten”, legt de verdediger uit. “Ik ben hongerig en ik wil graag spelen. Je ziet ook spelers die accepteren dat ze niet spelen, dat kan ik niet begrijpen. Ik wil gewoon regelmatig aan spelen toekomen, waar dat ook zal zijn.”