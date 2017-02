Cerny groeit plotseling twee centimeter: ‘Mijn hele lichaam voelt vrijer’

Vaclav Cerny heeft de problemen aan zijn rug achter zich gelaten. De onderste ruggenwervels zaten te dicht op elkaar, waardoor een zenuw klem kwam te zitten en daardoor stond de buitenspeler van Ajax sinds november met veel pijn op het veld.

"Als ik een verkeerde beweging maakte, schoot het er meteen in. We hoopten dat het met rust nemen over zou gaan, maar dat was niet zo. Ik heb twee maanden met veel pijn gespeeld", vertelt Cerny in gesprek met Ajax Life. Na de thuiswedstrijd tegen PSV was de Tsjech er echt klaar mee en wilde hij alleen maar spelen als hij topfit was.

Cerny ging in zijn vaderland en op De Toekomst aan de slag met fysiotherapeuten. Via speciale oefeningen werd de ruimte tussen zijn wervels groter gemaakt. “Ik ben zelfs gegroeid, twee centimeter. Dat is echt veel als je eigenlijk al bent uitgegroeid." Cerny is nu 1 meter 82, heeft geen holle rug meer en kan zijn schouders veel gemakkelijker ontspannen laten hangen. "Eigenlijk voelt mijn hele lichaam vrijer."