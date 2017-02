Bosz benadrukt: ‘Onzin! Bij al mijn clubs begin ik daar juist mee’

Peter Bosz werd mede door zijn aanvallende spelopvatting aangesteld bij Ajax. Het verwijt was direct al dat de ploegen van Bosz teveel doelpunten tegen zouden krijgen. De oefenmeester van de Amsterdammers stelt in het Algemeen Dagblad dat het onzin is dat hij niet bezig is met de verdedigende aspecten.

“Ik ben lang een trainer genoemd die naïef is, omdat-ie niet om verdedigen zou geven. Onzin! Bij al mijn clubs begin ik daar juist mee. Laat ik heel veel trainen op defensieve organisatie”, stelt Bosz, die zich in enkele opvattingen heeft laten inspireren door Josep Guardiola. “Hij zoekt en zoekt: welke spelers staan er bij de tegenstander vrij als wij aanvallen?”

“Dan weet hij: wie van mijn eigen team moet doordekken. En: waar op het veld en wanneer”, legt de trainer van Ajax uit. Zo wil hij het in zijn eigen ploeg ook zien. Zijn verdedigers moeten bij een vijandelijke counter vooruit verdedigen. “Ongeacht de stand: doordekken verplicht! Ook bij een 0-1 voorsprong in de Kuip. Eerder dit seizoen deden we dit even niet. Prompt viel de 1-1.”