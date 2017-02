‘Gewilde Van Dijk heeft laatste wedstrijd voor Southampton al gespeeld’

Volgens de Daily Mail heeft Virgil van Dijk mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Southampton gespeeld. De verdediger zou tegen vrienden hebben gezegd dat hij verwacht dit seizoen door zijn enkelblessure niet meer in actie te kunnen komen. Diverse Europese topclubs overwegen een zomers bod op Van Dijk, waardoor een vertrek bij Southampton aanstaande lijkt.

Barcelona, Chelsea en Manchester City gaan komende zomer een poging wagen om de Nederlander binnen te hengelen. Eind januari raakte Van Dijk geblesseerd in het treffen met Leicester City. Lang was de ernst van de blessure onduidelijk. In eerste instantie dacht Southampton dat de verdediger enkele weken zou ontbreken.

Later werd dat toch maanden en nu verwacht Van Dijk dus dat hij dit seizoen helemaal niet meer in actie komt. De enkel van de verdediger zit nog in een beschermende schoen en mag daar volgende week uit. De medische staf van Southampton zal dan de verdere revalidatie van Van Dijk bepalen.